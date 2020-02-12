В Москве скоро откроется новый автосалон Aurus

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Уже второй по счёту шоурум отечественной торговой марки представительского класса откроет свои двери для посетителей в первой половине будущего года.

Сообщается, что новый автосалон позволит потенциальным покупателям ознакомиться со всеми характеристиками машин бренда, а также оценить возможности индивидуализации транспортных средств. Помимо этого, посетителям будет предоставлена исчерпывающая информация по поводу условий приобретения респектабельных авто и их дальнейшего обслуживания.

Напомним, что первый аналогичный салон открылся в Москве в конце лета прошлого года на территории «Москва-Сити». Сейчас там представлены только две модели: Senat S600 и лимузин Senat L700. Сам же проект под названием «Кортеж» был запущен 6 лет назад. Главной особенностью отечественного производителя является желание использовать одну и ту же платформу для производства седанов, минивэнов, лимузинов, внедорожников и даже кабриолетов.