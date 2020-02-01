В интернете продают 6-колёсный автобус-вездеход за 3,2 млн рублей

Фото: Drom

На портале «Drom» опубликовано объявление о продаже уникального 6-колёсного внедорожного автобуса, позволяющего отправиться в путешествие по бездорожью с компанией в восемь человек. Владелец автомобиля из Омска самостоятельно построил данный вездеход, оснастив его всеми необходимыми атрибутами для экстремальных поездок.

Согласно информации, указанной в описании к объявлению, внедорожный автобус приводится в движение за счет 2,5-литрового дизельного турбомотора с механическим ТНВД, усиленным бампером, двумя бензобаками, шноркелем, лебедкой, большим дисплеем в салоне и новой акустической системой.

Фото: Drom

За свое творение автор автобуса-вездехода просит 3 миллиона 200 тысяч рублей, либо готов обменять его на внедорожник Land Cruiser 200, яхту или катер.