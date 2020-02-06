В Индии показали собственный Mercedes G-класса

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В рамках профильного автосалона в Индии состоялась презентация нового автомобиля местного бренда, который выступает конкурентом Mercedes G-класса.

Force Gurkha – это название шикарного внедорожника. Отметим, что в стандартной модификации автомобиль уже продавался на внутреннем рынке Индии. Теперь же фирма выпустила его усовершенствованную модификацию, которая многих удивила. Хотя, некоторых и разочаровало, что производитель умышленно сымитировал дизайн внедорожника немецкого бренда.

В продажу новинка поступит в версии с пятью и тремя дверями. Для всех случаев предусмотрен один форм-фактор – универсал. Новая модификация авто получила усовершенствованную систему безопасности пассивного типа, а также стильную систему мультимедиа. Под капотом авто будет работать мотор на дизеле, форсированный до 90 лошадиных сил. Привод будет доступен как полный, так и задний.