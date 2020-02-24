В Chevrolet Corvette появился «летающий» режим

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В Chevrolet Corvette появился «летающий» режим
Фото: https://motor.ru/

Необычный режим управления получил шикарный спорткар восьмого поколения.

Отмечается, что новая технология ориентирована на работу системы контроля тяги. В случае, если все четыре колеса оторвутся от поверхности, автоматически запустится так называемый «режим полёта». Дело в том, что традиционный функционал способствует торможению колёс, которые не имеют достаточного сцепления с поверхностью, чтобы повысить уровень безопасности. И это актуально на льду или в дождь. Однако, для гоночного спорткара это не подходит.

Новый режим работы позволяет не тормозить колёса, а давать им возможность крутиться с той же скоростью, как и на момент отрыва от поверхности. Эксперты отметили, что вряд ли обновлённый функционал будет пользоваться большой популярностью. Однако, наверняка, те, кто использует весь потенциал Chevrolet Corvette, смогут по достоинству оценить такое нововведение.

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