Универсал Skoda Octavia в России остался с одним двигателем

Фото: Skoda

Универсал Skoda Octavia с начала нового года доступен в России только с одним вариантом двигателя –1,4-литровым TSI на 150 лошадиных сил, сочетающимся с 7-скоростным «роботом» DSG.

Автомобиль можно заказать только в двух комплектациях – Ambition и Style. Стоимость первого исполнения составляет от 1 миллиона 938 тысяч рублей, а второй модификации – 2 миллиона 51 тысячу рублей. При этом еще в конце 2019 года приобрести Octavia в кузове универсал можно было с тремя вариантами двигателей по цене от 1 миллиона 502 тысяч рублей.

Напомним, что модель «Октавия» помимо версии универсал также доступна в России в кузове лифтбэк. Стоимость такой модификации автомобиля составляет от 1 миллиона 119 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию просят 1 миллион 578 тысяч рублей.

Четвертая генерация Skoda Octavia, презентация которой состоялась в конце 2019-го, появится в продаже в России в четвертом квартале этого года.