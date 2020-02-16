«УАЗ» вспомнил про школьный автобус на базе «Буханки»

Фото: «УАЗ»

Представители пресс-службы Ульяновского автозавода поделились воспоминаниями об одной из необычных модификаций своего легендарного автомобиля «Буханка».

Такая версия выходила как с высокой крышей, так и в стандартном кузове. Вместительность первого варианта школьного автобуса составляла 11 человек, а второго – 12 человек.

Кузов машин был выкрашен в желтый цвет, на котором отчетливо видна большая красная надпись: «ДЕТИ».

Автобус на базе «Буханки», специализировавшийся на перевозке детей, дополнительно оснащали специальными ограничителями, которые не позволяли начать движение, если двери автомобиля не закрыты.

Кроме того, школьный автобус комплектовался специальными поручнями для безопасного прохода к выходу, багажными полками для ранцев, ремнями безопасности на каждом из посадочных мест и кнопками для экстренной связи с водителем.

На максимальную скорость автобуса в угоду безопасности пассажиров был установлен ограничитель в 60 километров в час.