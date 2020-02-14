УАЗ «Пикап» получит АКПП, как у «Патриота», уже в апреле

Фото: УАЗ

Внедорожник УАЗ «Патриот» с АКПП вышел в продажу еще в прошлом году, однако другая популярная модель в линейке Ульяновского автопроизводителя – УАЗ «Пикап» – только готовится к тому, чтобы получить такую же трансмиссию.

По данным издания «Автостат», ждать осталось не долго – пикап от «УАЗ» обзаведется «автоматом» уже весной. Продажи автомобиля планируется начать в апреле.

Новинка позаимствует всю агрегатную базу у своего собрата – модели «Патриот». Речь идет о 2,7-литровом бензиновом двигателе, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. Как и внедорожник, пикап оснастят 6-диапазонной автоматической трансмиссией Punch Powertrain.

Напомним, что сейчас стоимость УАЗ «Пикап» составляет от 840 тысяч рублей. За УАЗ «Патриот» с АКПП просят от 1 миллиона рублей.