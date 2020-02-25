У Seat Ibiza не будет «заряженной» версии

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Официальный представитель испанской торговой марки сообщил, что слухи о выходе хэтчбека модели Ibiza под брендом Cupra не соответствуют реальности. Если в скором времени в продажу и выйдет заряженная модификация, то ею станет версия кроссовера Arona.

Отметим, что компания Seat изначально говорила о том, что работать над совершенствованием компактных хот-хэтчей она не будет, так как это невыгодно с коммерческой точки зрения. Но, слухи об обратном появились после того, как спустя несколько дней после премьеры «пятидверки» шпионам удалось сфотографировать предсерийные прототипы Cupra Ibiza.

Но, очередное опровержение этой информации говорит о том, что концерн на данный момент действительно будет сосредоточен на развитии сегмента кроссоверов.