У популярной комплектация Lada Vesta больше нет климат-контроля

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» пересмотрела набор оснащения ряда комплектаций семейства моделей Lada Vesta. Как пишет портал «Лада.Онлайн», с февраля 2020 года некоторые вариации «Весты» лишились функции «климат-контроль».

Данная опция, ранее шедшая в комплектации Comfort в связке с автоматической коробкой передач, больше недоступна для автомобилей: Lada Vesta, Lada Vesta Cross, Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Таким образом, отныне в качестве дополнительного оборудования климат-контроль на «Весте» предложен лишь в комплектациях Luxe и Exclusive.

При этом стоимость исполнения Comfort CVT, несмотря на изменения, осталась прежней, составляя от 782 тысяч 900 рублей за седан, 851 тысячу 900 рублей – за кросс-версию, 819 тысяч 900 рублей – за универсал и 888 тысяч 900 рублей за кросс-версию универсала.