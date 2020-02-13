У пикапа Tesla появился конкурент

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Nikola Motor – это американский стартап, который уже получил огромную популярность не только на местном, но и на мировом рынке. Буквально сегодня он рассекретил название своего нового пикапа, который является прямым конкурентом для пикапа от Tesla.

Сообщается, что новинка получит маркетинговое имя Badger. Официальная презентация состоится уже в начале осени текущего года. Новинка будет работать за счёт гибридной силовой установки. Ёмкости аккумулятора хватит для преодоления 483 километров пути. Однако, если активизировать водородную систему, то этот показатель может вырасти вплоть до 966 километров автономного движения.

Полноприводный пикап получит силовую установку в 461 лошадиную силу. Однако такой показатель доступен в стандартном режиме, тогда как пиковая мощность агрегата доходит до 919 лошадиных сил. До первой сотни автомобиль сможет разогнаться за 2.9 секунды. Это великолепный результат, учитывая массивные габариты транспортного средства.