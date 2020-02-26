У DS появился оригинальный электрокар

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Пока что автомобиль носит статус концепта и будет представлен в Женеве под названием Aero Sport Lounge.

Новая машина представляет собой традиционный электрокар в модификации кроссовера. Сам кузов получил купеобраную форму. Покатая крыша полностью соответствует текущим тенденциям автомобильного рынка. Переднюю часть авто украшает оригинальная фальш-решётка радиатора. Её сложна форма – не только изысканный дизайнерский акцент. Панель позволяет правильно перераспределять воздушные потоки, улучшая динамику автомобиля. Завершают внешний вид шикарные диски на 23 дюйма.

В интерьере используются инновационные материалы. В частности, речь идёт про маркетри из соломы. Не поскупился бред и на электронные инновации. Так, вся информация о движении транспортного средства будет отображаться прямо на лобовом стекле. Под капотом паркетника DS будет работать электрифицированная силовая установка с отдачей в 680 лошадиных сил. На одном заряде машина должна проехать около 60 километров. А до первой сотни паркетник может разогнаться всего за 2.8 секунды