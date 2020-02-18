Toyota продемонстрирует компактный кроссовер в Женеве

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Представители японской компании сообщили о том, что уже в начале марта привезут на швейцарский автосалон свой новый кроссовер В-класса, который ориентирован на Европейский рынок.

Руководители бренда отметили, что новинка будет сочетать в себе инновационные гибридные технологии, а также систему полного привода и увеличенный клиренс. Таким образом использовать автомобиль будет комфортно не только в городских условиях, но и за городом.

В основе кроссовера будет положена новая платформа GA-B, передний и задний свесы будут укорочены, а о дорожный просвет, напротив, увеличен. Дополнять внешний вид будут зауженные светодиодные фонари оригинальной формы. В компании Toyota убеждены, что уже через четыре года именно на этот компактный кроссовер будет приходиться около 30% от всех продаж на территории Старого света.