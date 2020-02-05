Toyota привезла спортивную версию Camry в Россию

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Японский бренд Toyota сообщил о старте продаж новой спортивной модификации популярного автомобиля Camry на территории России.

Особенностью модели стало наличие светодиодной оптики в базовой модификации. Помимо этого, экстерьер дополняют шикарные накладки на передних и задних бамперах. Спойлер поддерживает общую спортивную тематику, а легкосплавные диски на 18 дюймов завершают дизайн.

В интерьере автолюбителя порадуют удобные спортивные кресла с красными вставками. Новая версия получит богатое оснащение, которое включает в себя систему бесключевого доступа, систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения, камеру заднего вида и ещё несколько полезных ассистентов для водителя.

Под капотом седана будет работать мотор на 2.5 литра с мощностью в 181 лошадиную силу. Он сочетается с коробкой автомат на 6 ступеней. Ценник спортивной версии авто стартует от 2 миллионов 104 тысяч рублей.