Toyota обновила возрожденный спорткар Supra

Фото: Toyota

Компания Toyota разработала весьма обширный пакет обновлений для не так давно возрожденного спорткара Supra. Обновленное спорткупе японского автопроизводителя было представлено в рамках гонки Daytona 500 в США.

В рамках рестайлинга дизайн автомобиля остался без изменений. В интерьере единственной переменой оказалось появление во всех версиях мультимедийной системы с 8,8-дюймовым дисплеем, в то время как раньше базовая комплектация оснащалась 6,5-дюймовым экраном.

Главным новшеством новой Supra стал двигатель: 3-литровый турбированный агрегат BMW B58 обзавелся новой системой впуска и модернизированными поршнями, что позволило сократить степень сжатия с 11,0:1 до 10,2:1.

Мощность агрегата выросла на 14 процентов – с 335 до 382 лошадиных сил, а крутящий момент прибавил 4 Нм – до 499 Нм. Как и дореформенная Supra, обновленный спорткар оснащается прежним 8-диапазонной АКПП.

За счет проведенных доработок японское спортивное купе разгоняется с места до первой «сотни» за 3,9-секунды, что на 0,2-секунды быстрее, чем было раньше.