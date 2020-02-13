Toyota Corolla обзавелась заряженной версии

Фото: Автоцентр

Компания Toyota сообщила о своих планах по поводу выпуска подзаряженной модификации автомобиля модели Corolla, который получит турбированный мотор на 1,6 литра.

Данная информация появилась на одном из профильных каналов. Отмечается, что трёхцилиндровый мотор будет форсирован вплоть до 250 лошадиных сил. Отметим, что аналогичный силовой агрегат был установлен в автомобиль Yaris GR. Но в том случае мотор был на 22 лошадиные силы мощнее.

Представители бренда отметили, что сотрудничают с рестайлинговым подразделением, которое будет заниматься модернизацией шасси. По мнению экспертов, японской компании удастся создать великолепный хот-хэтч, который будет пользоваться на рынке большой популярностью. Однако, когда именно компания продемонстрирует заряженную модификацию Corolla и сколько она будет стоить, пока не сообщается.