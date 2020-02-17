Toyota C-HR может получить заряженную версию

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Несколько недель назад японская компания представила свой новый невероятно «резвый» хэтчбек GR Yaris. Но, как оказалось, на этом фирма останавливаться не спешит. Так, одно из подразделений в скором времени начнёт заниматься разработкой заряженной модификации Toyota C-HR.

Сообщается, что паркетник будет работать за счёт мотора на 1.6 литра, мощность которого будет меняться в зависимости от необходимости. При этом, запас прочности не ограничен показателем в 270 лошадиных сил. Чтобы достичь такого результата, специалисты использовали инновационные технологии, но о них пока информация держится в тайне.

Помимо этого, ожидается, что кроссовер получит дифференциал повышенного трения, а часть кузовных элементов будет изготовлена из высококлассного алюминия, включая капот, крышку багажника и двери. А вот крыша может быть изготовлена из углеволокна. В салоне автомобилиста порадует спортивный интерьер. Для поддержания этого духа будут установлены усиленные тормоза, а также инновационная подвеска.

Ориентировочно, подзаряженная модель Toyota C-HR выйдет в продажу не раньше 2022 года.