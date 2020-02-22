Tesla раскрыла характеристики батареи новой Model Y

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Накануне на сайте EPA появилась информация о запасе хода нового кроссовера американской компании Tesla под названием Model Y.

Согласно этим данным, в версии Performance новый «паркетник» от «Теслы» будет способен преодолевать на одном заряде аккумулятора до 500 километров. При этом ранее глава Tesla Илон Маск обещал, что дальность хода нового Model Y составит более 450 километров. В итоге же, судя по всему, инженерам «Теслы» удалось достичь прогресса в данном показателе, увеличив его еще на 50 км.

Кроме того, на этом же портале оказалась опубликована информация об эффективности силовой установки Tesla Model Y, рассчитанной на основе емкости аккумулятора и запаса хода. Показатель оказался равен 121 пункту, что делает новый электрический кроссовер «Теслы» самым эффективным в мире.

Напомним, что до этого лидером по эффективности силовой установки был Hyundai Kona Electric с показателем в 120 MPGe. Для сравнения, силовой агрегат Audi E-Tron оценен всего в 74 MPGe, а Jaguar F-Pace – 76 MPGe.