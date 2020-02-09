Tata показала новый доступный кроссовер размером с «Ниву»

Фото: Tata

В рамках автомобильной выставки в Дели (Индия) состоялась официальная презентация нового концепт-кара местной марки Tata. Речь идет о прототипе кроссовера под названием HBX.

Длина автомобиля составляет 3680 мм, а размер колесной базы равен 2445 мм, что примерно сопоставимо с российским внедорожником Chevrolet Niva и 3-дверной классической Lada 4×4.

В серийном исполнении новый Tata HBX спроектируют на переднеприводной платформе ALFA от хэтчбека Altroz. От своего соплатформенника кроссовер получит и двигатель. В качестве него выступит 1,2-литровый бензиновый агрегат, мощность которого увеличится до 86 лошадиных сил при 113 Нм момента. В качестве коробки передач концепт-кар оборудован 5-скоростной «механикой».

Ожидается, что дизайн товарного Tata HBX окажется максимально приближен к прототипу H2X, показанному в Женеве в прошлом году. При этом интерьер кроссовера будет сильно напоминать модель Altroz с таким же рулевым колесом, медиасистемой и аналоговой «приборкой».

В продажу серийный кроссовер Tata HBX поступит до конца 2020 года.