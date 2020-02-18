Subaru представила гибридную Impreza e-Boxer

Фото: Subaru

Компания Subaru представила гибридную версию хэтчбека Impreza, предназначенную для европейского авторынка. К своему названию гибридная модификация «Импрезы» получила приставку e-Boxer.

Обновленный хэтчбек для «Старого Света» получил такие же передний бампер и решетка радиатора, как у японской версии Impreza для Японии, дебютировавшей в августе 2019 года. Кроме того, гибридный хэтч, как и его бензинового собрата, оснастили модернизированными фонарями.

В список оснащения реформенной модели вошел высокотехнологичный комплекс помощников водителю EyeSight с технологией Touring Assist (автопилот для магистралей).

Приводит в движение гибридную Impreza e-Boxer силовая установка, состоящая из 2-литрового 4-цилиндрового «оппозитника» на 150 лошадиных сил, связку которому составляет 17-сильный электрический мотор. В качестве коробки передач предложен бесступенчатый вариатор. Привод – фирменный полный.

Официальная презентация гибридного Subaru Impreza e-Boxer состоится 3 марта на автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2020).