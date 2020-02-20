Subaru отзывает в России более 600 автомобилей

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Представители компании сообщили о том, что с отечественного рынка отзывается 616 экземпляров транспортных средств модели Subaru Forester.

Отметим, что условиям кампании по отзыву соответствуют кроссоверы, которые продавались в России в течение последних двух лет вплоть до 2020 года. Причиной запуска акции является вероятная комплектация бракованным клапаном системы вентиляции картера в силовом агрегате.

В настоящий момент дилеры компании пытаются связаться со всеми владельцами этих автомобилей, чтобы сообщить о необходимости как можно раньше отправиться в сервисный центр для проведения диагностики и замены клапана.