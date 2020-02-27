Subaru отзывает более 30 автомобилей в России

Фото: Subaru

Представители японской торговой марки сообщили о старте кампании по отзыву своих транспортных средств на территории Российской Федерации. Отмечается, что речь идёт про одну партию паркетников модели ХV.

Как оказалось, на этот раз отзыв затронет всего 32 автомобиля. Кампания касается только тех машин, которые продавались в течение прошлого года и до настоящего времени. Причина отзыва заключается в том, что на заводе могли быть установлены бракованные ремни безопасности. В экстремальных ситуациях они могут некорректно работать.

В настоящий момент дилеры пытаются связаться со всеми владельцами этих кроссоверов, чтобы указать на необходимость посетить официальный сервисный центр японской компании Subaru. Там будет произведена диагностика и бесплатный ремонт.