Стали известны самые популярные цвета автомобилей в 2019 году

Согласно информации, опубликованной одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов для автопрома – компанией Axalta Coating Systems, самым популярным цветом среди автомобилей в мире в 2019 году оказался белый (38%). Таким образом, каждая третья проданная машина в прошлом году была окрашена в этот цвет.

На второй строчке по этому показателю расположился черный цвет с 19%, соответствуя каждому пятому автомобилю в мире.

Тройку лидеров в палитре цветов для автомобилей замкнул серый цвет, на который пришлось 19 процентов рынка.

Согласно статистике, собранной авторами исследования, наибольшая доля белых автомобилей находится в Китае – 57%. В Европе же, наоборот, чаще предпочитают серые оттенки. При этом в Северной Америке самым популярным цветом кузова автомобиля оказался красный. Доля машин этого цвета в США является самой высокой в мире.

В подборке самых популярных цветов по странам указана и Россия, где, по данным Axalta Coating Systems, в 2019 году чаще остальных покупали машины бежевого и коричневого цветов.