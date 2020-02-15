Стали известны подробности о новом Cadillac Escalade для РФ

Фото: Cadillac

Американский концерн Cadillac раскрыл некоторые подробности относительно нового, пятого по счету поколения внедорожника Escalade. Новинка доберется до российского авторынка в конце 2020 – начале 2021 года.

Ожидается, что для покупателей в РФ новый Escalade будет доступен с 6,2-литровым бензиновым атмосферным двигателем, мощность которого составит 426 лошадиных сил. Кроме него предложат турбодизельный агрегат на 281 л.с. с максимальным крутящим моментом в 623 Нм.

Новый Escalade для России должен сохранить свою «фишку» в виде изогнутого экрана на органических светодиодах с диагональю 38 дюймов. Дисплей состоит из трех экранов, выводящих информацию с «приборки», мультимедийной системы и информационного центра.

Напомним, что официальный дебют нового Cadillac Escalade состоялся в начале февраля на специальном мероприятии в США. Автомобиль вырос в длину на 203 мм – до 5382 мм, а его колесная база увеличилась на 125 мм – до 3071 мм. Объем багажника составил 722 литра.

Сейчас в России продают четвертое поколение этой модели. Стоимость базовой комплектации Escalade составляет от 5 миллионов 290 тысяч рублей до 8 миллионов 50 тысяч рублей.