Стали известны цены на Toyota Corolla 2020 для России

Компания Toyota обновила прайс-лист на свой седан C-класса – Corolla 2020 модельного года. Согласно информации, выявленной в ходе мониторинга цен на рынке новых легковых автомобилей России, все комплектации 4-дверки прибавили от 36 до 42 тысяч рублей.

Как сообщает портал «Цена Авто», стоимость базовой комплектации «Короллы» 2020 модельного года под названием «Стандарт» отныне составляет 1 миллион 214 тысяч рублей. В этой версии седан оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем на 122 лошадиные силы, работающим в связке с МКПП.

Цена комплектации «Классик» с аналогичным двигателем, но уже с вариатором, прибавила до 1 миллиона 359 тысяч рублей. В «топовом» варианте исполнения «Престиж Safety» стоимость Corolla 2020 теперь составляет 1 миллион 736 тысяч рублей.

Напомним, что продажи нового поколения Toyota Corolla стартовали в марте прошлого года. В конце января 2020 года седан обновился. Рост цен, судя по всему, связан именно с рестайлингом.