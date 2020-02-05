Стала известна дата начала продаж нового Skoda Rapid

Фото: Skoda

Компания Skoda определилась с датой старта продаж в Китае обновленного седана и хэтчбека Rapid. Автомобили доберутся до рынка «Поднебесной» уже в марте.

Напомним, что начало продаж модернизированного «Рапид» в России запланировано на первое полугодие 2020 года. Стоимость лифтбэка в базовом варианте исполнения уже известна – от 829 тысяч рублей.

В КНР, в отличии от нашей стране, модель Rapid доступна как в кузове седан, так и хэтчбек. Дизайн обоих автомобилей создан на основе модели Skoda Scala. Китайские «Рапиды» получили переработанные бамперы, другую решетку радиатора, новые «противотуманки» и головная оптика.

Приводит в движение новый Rapid для «Поднебесной» в обоих кузовах прежний 1,5-литровый атмосферный двигатель MPI мощностью 110 лошадиных сил, связку которому составляет 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

Напомним, что российский лифтбэк Rapid с модернизацией также сохранил линейку двигателей от предшественника, в которую входят: 1,6-литровый MPI на 90 или 110 л.с., а также 1,4-литровый TSI на 125 «сил». Варианты трансмиссий также не изменились: 5-ступенчатая МКПП, 6-скоростная АКПП или 7-диапазонный «робот» DSG.