Спорт-версию Toyota Highlander XSE представили в Чикаго

Фото: Toyota

Компания Toyota привезла на автомобильную выставку в Чикаго (США) несколько спецсерий своих популярных моделей Tacoma, Tundra, а также 4Runner. Одной из них является спорт-версия 3-рядного кроссовера Highlander, получившая название XSE.

В пресс-релизе японцев, посвященному дебюту этой модели, говорится, что это не просто специальное издание среднеразмерного кроссовера марки, а новая комплектация, которая поступит в продажу уже этой осенью.

От обычного «Хайлендер» новая версия XSE отличается слегка модернизированным дизайном. В частности: другой окантовкой фар, наличием рейлингов на крыше, других боковых зеркал, выкрашенных в черный цвет, и молдингов на окнах, а также новой решеткой радиатора.

В задней части кузова можно заметить наличие сдвоенных патрубков выхлопа, спойлера на дверце багажника. Интерьер кроссовера выделяется своей красно-черной отделкой.

Приводит в движение кроссовер 3,5-литровый V6, выдающий 295 лошадиных сил. Версия Highlander XSE также получила модернизированную подвеску и перенастроенное рулевое управление. Привод, как и у донора, передний или полный. Цены на новинку пока не объявлены.