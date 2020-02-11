Состоялась презентация Maruti Suzuki Vitara Brezza

Фото: CarandBike

На выставке в Нью-Дели состоялась официальная презентация нового кроссовера Maruti Suzuki Vitara Brezza.

Автомобиль получил новую решётку радиатора, за счёт чего значительно изменилась передняя часть автомобиля. Помимо этого, были модернизированы бампера и головная оптика. Для интерьера производитель выбрал более качественные и дорогостоящие материалы. Известно, что в авто будет установлена современная мультимедийная система.

Под капотом паркетника будет работать полуторалитровый силовой агрегат с мощностью в 105 лошадиных сил. Двигатель может сочетаться с механической или автоматической коробкой передач. В продажу авто поступит с системой переднего привода. А за дополнительную плату удастся приобрести полноприводную модификацию.

Стоимость новинки пока неизвестна, однако информация будет раскрыта уже до конца зимы. Производитель сообщает, что паркетник станет превосходным выбором за счёт надёжности и высоких технических характеристик. Фирма рассчитывает на высокие продажи на глобальном рынке.