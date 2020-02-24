Сколько стоили машины в СССР в переводе на нынешние деньги

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Долгое время в СССР автомобиль считался предметом роскоши. Получить машину мог далеко не каждый гражданин. Причин было множество, в том числе необходимость отстоять в очереди примерно около десяти лет. Но не менее важен был и денежный вопрос.

Журналисты портала «Свободная Пресса» решили подсчитать, сколько стоили бы машины в СССР по современным меркам, переведя советские рубли в российские, при этом учитывая курсы валют, а также зарплаты в те и нынешние времена.

По проведенным калькуляциям стоимость ВАЗ-2101 «Жигули» составила бы современными деньгами 1 миллион 257 тысяч рублей, что соответствует цене «нафаршированного» Hyundai Solaris или базовой Skoda Octavia.

За ЗАЗ-966 просили бы 670 тысяч рублей, а за Москвич-412 – около 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Стоимость «Волги» ГАЗ-21 составила бы 1 миллион 900 тысяч рублей, а УАЗ-469 – от 1 миллиона 565 тысяч рублей. За «Ниву» ВАЗ-2121 пришлось бы заплатить 1 миллион 900 тысяч рублей, а за ГАЗ-24-02 универсал в районе 2 миллионов 680 тысяч рублей.