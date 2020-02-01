Российский внедорожник Aurus Komendant показали на рендерах

Фото: Motor1

Российский премиальный внедорожник Aurus Komendant все ближе к премьере. В конце января редакция Daily-Motor.Ru уже публиковала шпионские фотографии этой модели, сделанные в Швеции во время обкатки автомобиля на заснеженных дорогах.

Накануне журналисты американского портала «Motor1», основываясь на выложенных в Сеть ранее снимках тестовых прототипов Komendant, создали компьютерную визуализацию этого внедорожника.

По мнению авторов рендеров, внедорожник Aurus Komendant получит такой же дизайн, что и седан Senat. Длина автомобиля составит более 5600 мм, тем самым превзойдя по этому показателю своих будущих конкурентов Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Под капотом новинки от «Аурус» будет установлен известный по другим моделям бренда 4,4-литровый бензиновый V8, работающий в связке с электромотором. В качестве трансмиссии предложат 9-диапазонный «автомат» KATE, сочетающейся с системой полного привода.

Официальный дебют внедорожника Aurus Komendant состоится в августе этого года на автосалоне в Москве (ММАС-2020).

Выхода в продажу этой модели придется ждать не раньше, чем в 2022 году.