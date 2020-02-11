Renault отзывает в России автомобили

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Представители французского бренда сообщили, что с отечественного рынка отзывается 332 автомобиля. Речь идёт о моделях Logan и Sandero. Проблемы могут возникнуть только с теми машинами, которые были выпущены в течение весны прошлого года.

Стоит отметить, что аналогичная информация уже была опубликована в официальной базе профильного ведомства. Причиной отзыва транспортных средств стал риск несоблюдения технического процесса во время сварки подрамников.

В настоящий момент дилерские центры пытаются связаться со всеми покупателями указанных транспортных средств. Владельцам авто необходимо приехать в ближайший сервисный центр, где будет произведена диагностика. В случае необходимости, подрамник будет заменён на новый. Все работы будут производиться бесплатно.