Renault Duster получил новый турбомотор от Mercedes-Benz

Компания Renault привезла на международный автосалон в Индии (Auto-Expo-2020) новую версию своего популярного кроссовера Duster, которая будет продаваться на местном авторынке. Новинка отличается от глобальных «Дастеров» тем, что укомплектована новым бензиновым турбированным двигателем от Mercedes-Benz.

В качестве силовой установки индийский Duster использует 1,3-литровый 4-цилиндровый турбомотор TCe, известный российским покупателям по модели Renault Arkana. Этим же двигателем комплектуются многие компактные модели Mercedes-Benz A-Class, B-Class, CLA, GLA и кроссовер GLB.

Несмотря на то, что европейская версия этого агрегата выдает в зависимости от версии от 115 до 160 лошадиных сил, специально для индийского рынка будет выпущена локальная модификация двигателя мощностью 156 лошадиных сил при 250 Нм крутящего момента. Связку мотору составит 6-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор.

С учетом грядущей новинки в моторную линейку Renault Duster в Индии будет входить сразу три варианта двигателей: 1,5-литровый атмосферный агрегат на 106 «сил», 1,5-литровый турбодизель на 85 и 110 лошадиных сил и новый 1,3-литровый турбомотор на 156 «скакунов».