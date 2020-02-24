Редкую полноприводную «девяносто девятую» продают за 53 тыс. рублей

На портале «Авито» появилось интересное объявление о продаже редкого полноприводного автомобиля ВАЗ-21099 «Виктория». Машина находится в городе Магнитогорск.

Производством таких автомобилей с 1996 года занималась фирма «Металлик-Квадро» из Тольятти. Она же дала этой версии «девяносто девятой» название «Виктория».

Автомобиль отличается от обычного седана ВАЗ-21099 использованием узлов и агрегатов от полноприводного Volkswagen Golf Syncro, а также ряда других моделей «АвтоВАЗа».

Принцип работы полного привода в «Виктории» был таким же, как на современных кроссоверах. В стандартных режимах седан был переднеприводным, а задняя ось подключалась только в случае пробуксовки передних колес.

Несмотря на преимущество такой машины на бездорожье ВАЗ-21099 «Виктория» продавалось очень мало. Связано это было с тем, что переделка автомобилей прибавляла к стоимости базовой «девяносто девятой» неприлично большую сумму.

Тем не менее, накануне в Сети «всплыл» один из экземпляров «Виктории», доживший до сегодняшних дней. Как пишет портал «Wroom», стоимость полноприводного ВАЗ-21099, сошедшего с конвейера в 1997 году, составляет всего 53 тысячи рублей.

По словам автора объявления, автомобиль находится в идеальном состоянии. Но есть единственный минус – полный привод сейчас не работает. Для того, чтобы его оживить придется провести ремонт трансмиссии. Судя по всему, именно этим фактом обусловлена относительно невысокая цена машины.