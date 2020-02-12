Red Bull и Renault показали новые болиды Формулы 1

Cегодня, 12 февраля, вслед за Mercedes и Ferrari показали свои новые болиды еще две команды Формулы 1: Red Bull и Renault.

Австрийский коллектив Red Bull выложил в социальные сети фотографии машины с индексом RB16, за рулем которой в сезоне 2020 года будут выступать гонщики Макс Ферстаппен и Алекс Албон.

Новый болид уже успел пройти обкатку на Сильверстоуне. В следующий раз на трассу машина RB16 выйдет уже в рамках первой сессии межсезонных тестов.

Еще одной командой, показавшей новый болид, стала Renault. Презентация машины, представленной частично, состоялась в Париже на Елисейских полях.

Болид с индексом R.S.20 в новом сезоне будут пилотировать Даниэль Риккиардо и Эстебан Окон.