Рассекречены первые фото новой машины Racing Point

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В Сеть утекли первые фотографии нового гоночного болида команды Racing Point, предназначенного для участия в сезоне 2020 года Формулы 1.

Судя по опубликованным снимкам, сделанным на набережной городка Мондзее (Австрия), где находится штаб-квартира спонсора команды – фирмы BWT – данная компания в этом году будет носить статус титульного спонсора.

С учетом этого цветовая палитра, в которую выкрасили новую машину Racing Point, сохранила прежние цвета. При этом логотипов прошлогоднего главного спонсора – SportPesa на болиде не видно.

Напомним, что в нынешнем сезоне за коллектив Racing Point, который в следующем году станет заводской командой Aston Martin, будут выступать пилоты Серхио Перес и Лэнс Стролл.