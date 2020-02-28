Рассекречены данные про Audi e-tron для России

Фото: Audi

Уже известно, что на отечественный рынок электромобиль поступит только в модификации 55 quattro.

В базе данных профильного ведомства появились данные о том, что немецкая компания получила одобрение на продажу своего электрокара Audi e-tron в России. Новинка будет оснащаться двумя электрическими моторами. На передней оси двигатель имеет мощность в 192 лошадиные силы, тогда как на задней – 234 лошадиные силы. Итого, общая отдача электрифицированного автомобиля составит 408 лошадиных сил. За автономность движения отвечает аккумулятор на 95 киловатт-часов. Этого должно хватить для того, чтобы машина смогла проехать около 430 километров без подзарядки.

В базовую комплектацию будет входить климат-контроль. А в качестве опций будут предложены круиз-контроль адаптивного типа, несколько ассистентов для водителя, а также проекционный экран. Новинка выйдет в продажу в Европе уже в этом году. Когда авто доберётся до России – пока неясно. В тайне остаётся и цена модификации для РФ, тогда как на рынке Старого света электрокар будут предлагать по цене от 5 миллионов 900 тысяч рублей.