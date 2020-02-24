Рассекречена электрическая версия Renault Twingo Z.E.

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Состоялась премьера нового городского автомобиля модели Renault Twingo Z.E. Как оказалось, машина во многом похожа на базовую модификацию, однако, новая версия работает за счёт электромоторов.

Электрокар поступит в продажу в заднеприводной модификации. Мотор, который приводит задние колёса в движение, имеет мощность в 82 лошадиные силы. За автономность работы отвечает аккумулятор с ёмкостью в 22 кВт в час. На одном заряде удастся проехать не более 250 километров пути. Но, учитывая, что фирма позиционирует этот автомобиль, как городской, большего среднестатистическому водителю не нужно. Напомним, что максимальная скорость движения электрокара составляет 135 километров в час.

Что касается дизайнерских акцентов, то новинка практически ничем не отличается от вариаций автомобилей Twingo, которые работают на бензиновых моторах. Узнать экологичную версию можно только по соответствующим шильдикам, синим вставкам на решётке радиатора, а также по скину приборной доски.