Раскрыта гамма моторов для Skoda Octavia RS

Фото: Motor1.com

На просторах сети была опубликована новая информация насчёт силовых агрегатов, которые получит новый автомобиль Skoda Octavia RS. Как и обещала компания, в продажу авто поступит как с традиционными моторами, так и с гибридными установками.

Если верить источнику, авто будет работать за счёт силового агрегата с подключаемым гибридом на 150 лошадиных сил. Отдача самого электродвигателя доходит до 100 лошадей, а суммарная мощность установки составит 245 лошадиных сил.

В такой версии авто должно появиться уже в начале лета. Помимо этого, в продажу должны поступить машины с классическими двигателями внутреннего сгорания, работающими как на бензине, так и на дизеле. Мощность в первом случае составит 245 лошадиных сил, а во втором – 200 лошадей.