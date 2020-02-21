Раскрыта дата премьеры нового автомобиля бренда DS

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Премиальный бренд PSA должен представить свой новый автомобиль уже в понедельник.

Напомним, что торговая марка принадлежит крупному объединению автомобильных производителей Peugeot Citroen. Сообщается, что новый хэтчбек получит название DS8. Помимо этого, ходят слухи, что фирма может представить вместо него седан DS9. У него должна появиться новая радиаторная решётка, оригинальная диодная светотехника, зауженные ходовые огни, а также обновлённые модификации бамперов.

Работать оба автомобиля будут за счёт мотора на бензине с ёмкостью в 1.6 литра. Их будут дополнять электрифицированные двигатели в сочетании с литий-ионными аккумуляторными блоками. Предполагается, что общая мощность силовой установки составит 296 лошадиных сил. Сколько будет стоить новинка и когда встанет на конвейер – пока неясно.