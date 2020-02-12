Продажи Volvo в России в январе выросли на 42 процента

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В общей сложности за прошлый месяц на территории России было реализовано 280 экземпляров автомобилей торговой марки Volvo. Чистый прирост составил ровно 42 процента.

Отметим, что такой результат января стал самым успешным с 2014 года. Аналитики связывают это с тем, что фирма существенно обновила модельный ряд и подготовила более привлекательные предложения для отечественной аудитории. Согласно статистике, самыми популярными остаются паркетники модели ХС60. На их долю приходится 88 проданных машин.

Всего на 8 автомобилей уступает ещё один кроссовер бренда, модель ХС60. Однако, по сравнению с январём 2019 года, показатель реализации вырос на 50 процентов. В тройку лидеров также попал кроссовер ХС40, показатели продаж которого выросли в 2.1 раза. Официальные дилеры Volvo убеждены, что до конца года количество продаж будет только увеличиваться, учитывая, что для российского рынка производитель сделал ставку именно на кроссоверы.