Продажи Volkswagen в России выросли на 1%

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen увеличила продажи на российском авторынке по итогам января 2020 года на 1%.

Согласно отчету, опубликованному аналитиками Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), объем реализации автомобилей марки за первый месяц нового года составил 6 тысяч 269 единиц. Рыночная доля бренда в РФ составила 6,1%.

По количеству проданных машин в России в январе Volkswagen занял шестую строчку среди всех автопроизводителей.

Самой популярной моделью в линейке марки на рынке России остается бюджетный седан Polo. За январь объем его продаж составил 3 тысячи 483 автомобиля, что на 6% ниже, чем было годом ранее. На второй строчке расположился кроссовер Tiguan, на котором остановили свой выбор 2 тысячи 273 покупателя (+33%).