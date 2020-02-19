Продажи Subaru в России продолжают падать

Фото: Subaru

По итогам января 2020 года объем реализации автомобилей японской марки Subaru в России составил 424 автомобиля.

Как пишет аналитическое агентство «Автостат Инфо», по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года продажи «Субару» на российском авторынке снизились на 5 процентов. Напомним, что в январе прошлого года дилеры Subaru реализовали в России 446 единиц автомобилей.

Основной объем продаж для Subaru в России продолжает обеспечивать кроссовер Forester. В январе покупатели приобрели 327 единиц этой модели, что на 15,5% выше, чем было годом ранее. На втором месте по популярности в линейке марки идет кроссовер XV – 57 продаж за первый месяц 2020 года, а ТОП-3 замыкает модель Outback – 31 реализованный автомобиль.