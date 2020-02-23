Продажи Mazda в России продолжают расти

Компания Mazda нарастила продажи своих автомобилей на российском авторынке. По итогам января 2020 года объем реализации машин японской марки в РФ составил 1 тысячу 899 единиц, что на 5 процентов выше, чем было годом ранее.

Самой популярной моделью в линейке «Мазды» в России остается кроссовер CX-5. В предыдущем месяце продажи этой модели увеличились на 14% – до 1 тысячи 380 машин. В результате кроссовер смог войти в ТОП-25 самых востребованных новых автомобилей в стране.

Напомним, что автомобили Mazda для российского авторынка выпускаются на мощностях завода «Мазда Соллерс» во Владивостоке. В январе с конвейера этого предприятия сошел 200-тысячный автомобиль марки с момента запуска этого завода в сентябре 2012 года.