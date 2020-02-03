Продажи Kia Seltos в России стартуют 2 марта. Официальные цены

Фото: Kia

Отечественный офис компании Kia назвал дату начала продаж в России нового компактного кроссовера Seltos. Новинка станет доступна для покупателей уже со 2 марта этого года.

Кроме того, стали известны официальные цены на «Селтос», вилка которых оказалась выше, чем ожидалась, составив от 1 миллиона 99 тысяч 900 до 1 миллиона 999 тысяч 900 рублей.

Новый Kia Seltos, сборка которого осуществляется на мощностях завода “Автотор” в Калининграде, будет предлагаться в России с тремя вариантами 4-цилиндровых бензиновых двигателей, передним или полным приводом, 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач, бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT, или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями (7DCT). Для всех трансмиссий, кроме механической, предусмотрена система выбора режимов движения Drive Mode Select.

Минимальный дорожный просвет кроссовера составляет 185 мм для колес 205/60/R16 и 190 мм для колес 215/55/R17/235/45/R18.

Во всех комплектациях новый “Киа Селтос” в РФ будет оснащаться:

 дисковыми тормозами с антиблокировочной системой,

 фронтальными и боковыми подушками безопасности,

 системой курсовой устойчивости ESC,

 ассистентом старта на подъеме,

 системой контроля давления в шинах

 иммобилайзером и центральным замком с автоматическим запиранием дверей при

начале движения

 электроприводами передних и задних стеклоподъемников

 мультифункциональным рулевым колесом

 аудиосистемой с радиоприемником, разъемом USB и шестью динамиками

Официальные цены на Kia Seltos для России во всех комплектациях:

Фото: Kia

Напомним, что кроссовер Kia Seltos с прошлого года продается на рынке Индии, где пользуется ажиотажным спросом. Уже в первые месяцы с запуска автомобиля в реализацию “паркетнику” удалось занять одну из лидирующих позиций в сегменте SUV страны. В первом квартале этого года “Селтос” помимо России станет доступен и для покупателей США.