Продажи Kia Seltos в России стартуют 2 марта. Официальные цены

Отечественный офис компании Kia назвал дату начала продаж в России нового компактного кроссовера Seltos. Новинка станет доступна для покупателей уже со 2 марта этого года.
Кроме того, стали известны официальные цены на «Селтос», вилка которых оказалась выше, чем ожидалась, составив от 1 миллиона 99 тысяч 900 до 1 миллиона 999 тысяч 900 рублей.
Новый Kia Seltos, сборка которого осуществляется на мощностях завода “Автотор” в Калининграде, будет предлагаться в России с тремя вариантами 4-цилиндровых бензиновых двигателей, передним или полным приводом, 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач, бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT, или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями (7DCT). Для всех трансмиссий, кроме механической, предусмотрена система выбора режимов движения Drive Mode Select.
Минимальный дорожный просвет кроссовера составляет 185 мм для колес 205/60/R16 и 190 мм для колес 215/55/R17/235/45/R18.
Во всех комплектациях новый “Киа Селтос” в РФ будет оснащаться:
дисковыми тормозами с антиблокировочной системой,
фронтальными и боковыми подушками безопасности,
системой курсовой устойчивости ESC,
ассистентом старта на подъеме,
системой контроля давления в шинах
иммобилайзером и центральным замком с автоматическим запиранием дверей при
начале движения
электроприводами передних и задних стеклоподъемников
мультифункциональным рулевым колесом
аудиосистемой с радиоприемником, разъемом USB и шестью динамиками
Официальные цены на Kia Seltos для России во всех комплектациях:
Напомним, что кроссовер Kia Seltos с прошлого года продается на рынке Индии, где пользуется ажиотажным спросом. Уже в первые месяцы с запуска автомобиля в реализацию “паркетнику” удалось занять одну из лидирующих позиций в сегменте SUV страны. В первом квартале этого года “Селтос” помимо России станет доступен и для покупателей США.