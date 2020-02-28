Праворульный Chevrolet Corvette C8 показали на фото

От
Алексей Шмидт
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Праворульный Chevrolet Corvette C8 показали на фото
Фото: Chevrolet

Компания Chevrolet опубликовала в Сети первое официальное фото праворульного спорткара Corvette C8, который станет первым спортивным автомобилем в линейке марки, оборудованным рулевой колонкой с правой стороны уже с завода. 

По словам представителей «Шеви», компания решилась на выпуск Corvette C8 с правым рулем, поскольку эта модель оборудуется безальтернативной 8-диапазонной трансмиссией с двойным сцеплением, упрощающей процесс смены стороны расположения рулевого колеса. Переставить водительское место также оказалось не сложно благодаря среднемоторной компоновке автомобиля. 

Праворульный Chevrolet Corvette C8 показали на фото

Главными рынками для праворульного Corvette C8 выступят: Япония, Австралия и Великобритания. При этом в Японии за последние 60 часов было собрано более 300 предварительных заказов на эту модель с правым рулем. Поставки в эту страну стартуют весной следующего года. 

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