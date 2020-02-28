Праворульный Chevrolet Corvette C8 показали на фото

Фото: Chevrolet

Компания Chevrolet опубликовала в Сети первое официальное фото праворульного спорткара Corvette C8, который станет первым спортивным автомобилем в линейке марки, оборудованным рулевой колонкой с правой стороны уже с завода.

По словам представителей «Шеви», компания решилась на выпуск Corvette C8 с правым рулем, поскольку эта модель оборудуется безальтернативной 8-диапазонной трансмиссией с двойным сцеплением, упрощающей процесс смены стороны расположения рулевого колеса. Переставить водительское место также оказалось не сложно благодаря среднемоторной компоновке автомобиля.

Главными рынками для праворульного Corvette C8 выступят: Япония, Австралия и Великобритания. При этом в Японии за последние 60 часов было собрано более 300 предварительных заказов на эту модель с правым рулем. Поставки в эту страну стартуют весной следующего года.