Porsche хочет создать «дешёвый» спорткар

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Представители компании Porsche рассказали, что не исключают вероятности выхода новой версии купе 914. Она будет основана на самой доступной модификации спорткара, которая была выпущена 50 лет назад.

Однако, руководство фирмы до сих пор не определилось с основной концепцией суперкара. Пока что существует две основные мысли: создание автомобиля без сложной электроники, либо же разработка прямого конкурента для Audi TT RS, в основе которых положены переднеприводные платформы.

Отметим, что на данный момент базовой моделью является 718 Cayman, который работает за счёт двухлитровой «турбочетвёрки» на 300 лошадиных сил.