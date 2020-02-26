Polestar Precept выступает за экологию

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Представители шведской автомобильной компании показали, что они хотят видеть в своей продукции в будущем.

В сети был рассекречен концепт бренда, особенностью которого стала необычная отделка интерьера. Так, для декорирования использовались материалы, полученные из переработанных бутылок. Кроме того, в отделке применялись даже рыболовные сети. Новинка получила название Polestar Precept. Внешний вид авто принципиально отличается от актуальных машин бренда. Силуэт транспортного средства стал более динамичным, хотя и минималистичным. Никаких лишних линий. Всё продумано и функционально.

Вместо решётки радиатора установлена специальная панель, которая оснащена камерой с высоким разрешением, а также двумя радарами. Концептуальная версия не имеет боковых зеркал. Вместо них используются камеры. Переднюю панель салона украшает современная мультимедийная система с сенсорным экраном на 11 дюймов. Приборная доска получит виртуальную модификацию и экран в 12.6 дюймов. Когда концептуальная модель превратится в серийную, пока не сообщается. А вот официальная презентация прототипа состоится через несколько дней в Женеве.