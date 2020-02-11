Появились новые данные про Lamborghini L12

Фото: Flipboard

Ожидаемый суперкар в настоящий момент проходит испытания.

В сети появились первые фотографии нового шикарного автомобиля модели Lamborghini L12. Снимки были сделаны во время прохождения тестовых испытания. Напомним, что под капотом гиперкара будет установлен мотор на 6.5 литра, который сочетается с коробкой передач на 6 ступеней. В продажу поступят только заднеприводные версии. Разработчики сообщили, что все подробные характеристики они раскроют не раньше даты официальной презентации.

Покупатели получат широкий набор дополнительный опций, среди которых огромное внимание уделено новым ассистентам для водителя, а также функциям, которые повысят уровень комфорта для водителя. В интерьере будут преобладать высококлассные материалы, а переднюю панель украсит шикарная мультимедийная система в сочетании с качественными стереодинамиками.

Уже известно, что производство будет запущено сразу после премьеры. Однако, выпуск будет лимитированным. Вероятнее всего с конвейера сойдёт не больше 30 экземпляров суперкаров.