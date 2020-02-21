Почему в Subaru отказались от безрамочных дверей в начале 2000-х?

Фото: Subaru

Последние пару десятилетий одной из отличительных черт автомобилей компании Subaru было отсутствие дверных рамок.

Безрамочные двери на моделях японской марки просуществовали до 2007 года, когда с выходом новых Impreza и Forester эти автомобили получили традиционные решения в данной области. Спустя несколько лет, в 2009-м, Legacy последовала примеру своих собратьев по модельному ряду.

Причина отказа от безрамочных дверей «субаровцами» никогда не афишировалась, однако накануне журналистам японского портала BestCarWeb удалось выяснить, почему в Subaru решили избавиться от одной из главных особенностей своих автомобилей периода 1990 – 2000-х годов.

Как сообщили в компании, переход на традиционные двери был связан со стремлением марки начать выпускать более практичные автомобили. Стандартное решение в области дверных проемов позволяло не только улучшить показатель жесткости кузова на кручение, но и являлось более выгодным с точки зрения шумоизоляции и комфорта посадки.

В качестве одной из проблем с безрамочными дверьми инженеры «Субару» назвали выдавливание стекол наружу при движении на высокой скорости из-за увеличения давления со стороны салона. Компания боролась с этим явлением уменьшением площади остекления, но спустя некоторое время поняла, что у обычных дверей такой проблемы нет. Кроме того, традиционное решение позволяло увеличить площадь дверного проема и повысить удобство посадки.

Напомним, что безрамочные двери впервые появились на автомобилях Subaru в 1989 году с выходом нового Legacy. Subaru Impreza переняла эту особенность у «Легаси» в 1992-м, а в 1997-м такие двери установили на Forester.