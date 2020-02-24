Почему кроссоверу не нужен полный привод? Ответ экспертов

Фото: открытые источники

Количество моделей в линейках автопроизводителей, оснащенных «честным» полным приводом, постепенно сходит на нет. Даже гранды, выпускавшие когда-то автомобили с «джипперскими» ценностями, постепенно отходят от этой философии. Чего стоят новые генерации моделей Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escalade, подвески которых созданы не с расчетом езды по тяжелому бездорожью, а с прицелом на комфортабельное передвижение по городу.

Тем не менее, российские покупатели по-прежнему остаются приверженцами полного привода, хоть и подключаемого, коим оснащены сейчас практически все кроссоверы на рынке. Но есть ли в таком полном приводе смысл?

По словам экспертов издания «Российская Газета», в современном мире для покупателей гораздо важнее стоит вопрос практичности. Переднеприводные автомобили не только гораздо дешевле, но и менее затратны в обслуживании. Они также более экономичны с точки зрения расхода топлива. Кроме того, владелец такой машины в случае поломки будет избавлен от возможного дорогостоящего ремонта системы полного привода.

Но как быть, если некоторым любям бывают необходимы внедорожные качества машины, пусть даже в городских условиях?

Современные автомобили чаще всего оснащены продвинутым набором систем, позволяющим имитировать работу межколесных блокировок. При выборе переднеприводной машины эксперты советуют также обращать внимание на возможность отключения ESP или системы «антибукса», которые «душат» двигатель при пробуксовках. Нередко такая деактивация позволяет преодолеть сложный участок даже без наличия полного привода.

Не стоит завывать и о правильном выборе на зиму либо шипованной резины, либо шин с развитым протектором. Причем это касается как переднеприводных, так и полноприводных машин.