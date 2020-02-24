Пикап Ford F-250 получил версию Harley-Davidson

Фото: Ford

Тюнинг-ателье Tuscany Motor Co. совместно с американским автогигантом Ford готовят новую «мотоциклетную» версию большого пикапа F-250.

Новая модификация этой модели получит название Harley-Davidson 2020. От обычного F-250 такая версия пикапа будет отличаться наличием дисков в стиле Harley-Davidson Fatboy, увеличенным клиренсом, а также дизайном кузова и интерьера с фирменными оранжевыми вставками.

Под капот пикапа установят стоковый двигатель – дизельный 6,7-литровый агрегат на 482 лошадиные силы при 1424 Нм крутящего момента.

Новая спецверсия F-250 спроектирована на базе комплектации Super Duty Limited, стоимость которой составляет от 85 тысяч 195 долларов или 5 миллионов 400 тысяч рублей. Исполнение Harley-Davidson оценено минимум в 111 тысяч 185 долларов или почти 7 миллионов рублей, что делает его самым дорогим в линейке таких спецверсий моделей Ford.

Новинку выпустят тиражом в 250 единиц. Первые поставки дилерам стартуют уже в апреле текущего года.